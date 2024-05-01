CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık mağdurlarıyla TBMM'de bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık mağdurlarını TBMM'de ağırladı. Özel, ziyareti X hesabından 'Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını gündeme getirmeye, sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz' notuyla paylaştı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık mağdurlarıyla TBMM'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, staj ve çıraklık mağdurlarını TBMM'de ağırladı. Özel, ziyareti X hesabından "Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını gündeme getirmeye, sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.