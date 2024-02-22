CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere İspanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'yi ziyaretinin ardından, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak.

Özgür Özel, cumartesi, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı, konseyin "Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması İçin Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı birinci oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Özel'e, Madrid ziyaretinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik edecek.