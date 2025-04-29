CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlığını Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin sürdüğü Florence Nightingale Hastanesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgi dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, bambaşka siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşmasının ardından Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Özel, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip Sayın Başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti'nin değerli yöneticilerinden, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi, dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış, huzur, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var ve belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi.

Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, bambaşka siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz."