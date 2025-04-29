Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı geçirerek ameliyat olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Özel, Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine en iyi dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ettiklerini, bugün bir kez daha gelip başhekim, hastane yönetimi ve DEM Parti yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Aldığı bilginin dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesinde olduğunu belirten Özel, Önder'e en iyi dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Özel, "Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi." dedi.

Önder'in kalbinin bu tempoda onu biraz zorladığını ifade eden Özel, "Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.