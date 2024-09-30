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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş suikastı davasında esas azmettiricilerin yargılanmadığını belirterek adalet talebinde bulundu. Duruşmada yaptığı basın açıklamasında, durumu eleştirerek, ceza almadan kurtulacaklarını savunduğu bazı siyasi isimleri hedef aldı.

Haber: Esra Tokat- Barış Deniz / Kamera: Tunahan Güler

(ANKARA) - Sinan Ateş suikastı davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esas azmettiricilerin bir kısmı gizlilik kararı olan diğer dosyada, ki o dosyaya "aman takipsizlik verin' baskıları var. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Tabii bir kısmı Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada yok" diye konuştu. Özel, "Eğer siz buradaki 3-5 katile ceza verip, aracıları görmezden gelip, esas azmettiricilere gerekli cezaları verip hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? o ikisi, o ikisi, o ikisi…" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor.

"Dosyaya takipsizlik verin baskıları var"

Duruşmayı takip eden Özel, Sincan Cezaevi Kampüsü önünde, yanında Ayşe Ateş ile birlikte basın açıklaması yaptı. "Esas azmettiricilerin bir kısmı gizlilik kararı olan diğer dosyada, ki o dosyaya 'aman takipsizlik verin' baskıları var" diyen Özel şunları söyledi:

"Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Tabii bir kısmı Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada yok. O dosyaya takipsizlik verip bu dosyadaki tetikçilere de belli cezalar verip uyuşturucu satıcısı, gençleri zehirleyen, kimi nasıl öldürdüklerini övünerek anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar. Öbür dosyadaki bağlantıları da koparıp kendileri görevlerine devam etmeye çalışıyor. Buradan tüm halkımıza sesleniyorum; yüz yıllık Cumhuriyetin başkentinde bir cenaze var, orada duruyor. O cenazenin defnedilmiş olması, o kanı yerden kaldırmıyor.

"Bildiklerinden dolayı susturmak için öldürürseniz, hepimiz Sinan Ateş'in yanında oluruz"

Eğer siz buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip, aracıları görmezden gelip, esas azmettiricilere gerekli cezaları verip hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Buradan bir daha sesleniyoruz, bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? o ikisi, o ikisi, o ikisi… Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor. Sinan Ateş onların emriyle bize laf ediyordu ama söz siyasettir söylenir; ama siz söz söyleyen birisini başka işlerden dolayı susturmak için, bildiklerinden dolayı susturmak için öldürürseniz hepimiz birlikte Sinan Ateş'in yanında oluruz. Çünkü biz o ikisi gibi siyasetçiler değiliz. Çünkü biz adalet isteyenleriz."

Özel, "Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin, bir tanesi de iyilerin ittifakı. Milletimizi iyilerin yanında durmaya çağırıyoruz. O kötülerin ittifakına zorlanan AKP'nin, MHP'nin değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine sesleniyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş Davasında Adalet Çağrısı Yaptı
Kaynak: ANKA / Güncel

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