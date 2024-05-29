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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Şero taburcu oldu'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan kedi Şero'nun taburcu edildiğini duyurdu. Özel, hayvan hakları konusunda partinin hassasiyetlerinin Şero'nun hassasiyetleriyle aynı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan kedi "Şero"nun taburcu edildiğini duyurarak, "Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından, genel merkezin inşaatından bu yana parti binasında bakılan "Şero" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Özgür Özel kedi Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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