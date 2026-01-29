Haberler

Özgür Özel, Serdar Özkanatoğlu'nun Cenaze Törenine Katıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP personeli Serdar Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı ve ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP personeli Serdar Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP personeli Serdar Özkanatoğlu'nun Ankara Mamak Ortaköy Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, hayatını kaybeden Genel Merkez personelimiz Serdar Özkanatoğlu'nun Ankara Mamak Ortaköy Cami'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

