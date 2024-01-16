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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Semra Dinçer'in annesinin cenaze törenine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katıldı. Törene, Dinçer ailesi, yakınları ve diğer siyasi isimler de katıldı. Özgür Özel, Dinçer ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katıldı.

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Dinçer ailesi, yakınları ve Özel'in yanı sıra, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

Cenaze töreninde Özgür Özel, Dinçer ailesine başsağlığı diledi.

Saime Dinçer'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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