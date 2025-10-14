CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Mitingine Davet Etti

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge vatandaşları davet ederek, halkın gücüne vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Sarıyer'de düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından yurttaşları mitinge katılmaya davet ederek, "Makamı veren millettir! Eğer o makam güvenini kaybederse, millet gereğini yapar! Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık! Meydanlardayız, yan yanayız, omuz omuzayız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
