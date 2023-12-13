CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada sağlığın önemine vurgu yaparak, Meclis'teki herkesin Bitmez'in durumuyla ilgili iyi haber beklediğini söyledi. Hastane yetkilileri ise Bitmez'in sağlık durumunun hala yüksek risk taşıdığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; "Siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa. Sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün Meclis'teki herkesin yüreği ağzında, Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan ders almak gerekiyor" dedi. Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Doktor Mehmet Ali Özatik ise Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili "Yapay kalp ve akciğer cihazı ile şu anda dolaşımını ve solunumunu sağlayabiliyoruz. Yüksek hayati riski devam ediyor" bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i, dün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşmasının ardından tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri ile birlikte, hastane önünde açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

"MECLİS KÜRSÜSÜNDE YAŞANMIŞ OLMASI, HEPİMİZ AÇISINDAN ÜZÜNTÜ VERİCİ VE DERS VERİCİ OLMAK DURUMUNDA"

"Bilgi aldık ve Saadet Partisi Grubu'ndan çok değerli arkadaşlarımızla, büyüklerimizle durumu değerlendirdik. Dün ben, İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumu haberdar etti. Hasan Bitmez, bizim; Meclis'e geldiği ilk günden beri iki grup arasında köprü olmuş, çok çalışkan, sürekli odamıza, grubumuza gelen giden; partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz. Hocalarımız sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapıyorlar. İşin o kısmını kendilerine bırakıyorum.

Böyle bir şeyin Meclis kürsüsünde yaşanmış olması, hepimiz açısından üzüntü verici ve ders verici olmak durumunda. Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa. Ama her türlü sağlık durumunu değerlendirmek gerekiyor. ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada.

Bugün Meclis'teki herkesin yüreği ağzında, Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi: Emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz."

BAŞHEKİM ÖZATİK: "YÜKSEK HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, Hasan Bitmez'in son durumunu sorması üzerine Özel, sözü Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Doktor Mehmet Ali Özatik'e verdi. Doktor Özatik, şunları söyledi:

"Halen aynı yükseklikte hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleleri devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazı ile şu anda dolaşımını ve solunumunu sağlayabiliyoruz. Yüksek hayati riski devam ediyor."