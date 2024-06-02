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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay üreticileriyle buluştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay mitingi öncesi bir çay bahçesini ziyaret ederek çay üreticileriyle bir araya geldi. Özel, aile üyeleriyle sohbet etti ve çay topladı.

(RİZE) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de "çay mitingi" öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle bir araya geldi. Özel, aile üyeleriyle sohbet etti, çay topladı.

CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bugün 'Çay Mitingi' düzenliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle sohbet etti.

Bahçede çay toplayan Özel, üreticilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Rize Çay Tarım Politika Güncel Haberler

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