CHP Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de çay hasadı yaptı

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "çay mitingi" için gittiği Rize'de miting öncesi çay bahçesine girerek çay hasadı yaptı, üreticilerle sohbet etti. Çay üreticisi Şerafettin Bilgi, "Maalesef yeterli fiyatı vermedikleri için sıkıntılarımız, sorunlarımız dağları aştı" diye dert yandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "çay mitingi" için gittiği Rize'de Gündoğdu beldesinde çay hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Üretici Şerafettin Bilgi, Özel'i "Güneş doğdu, inşallah bu güneş sönmez" diyerek karşıladı. Yaşadıkları sorunları anlatan Bilgi, "Maalesef yeterli fiyatı vermedikleri için sıkıntılarımız, sorunlarımız dağları aştı" dedi.

Çay hasadı yapan Özel, topladığı çayları sırtlayarak taşıdı.