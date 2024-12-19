CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Çatalca Adliyesi karşısında kurulan çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Özel, işçilerin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldığını söyledi.

Her işçinin sendikalı olma hakkı bulunduğunu vurgulayan Özel, Polonez firması yetkililerine "İşçilerin haklarını verin." diye seslendi.

Konunun takipçisi olacağını kaydeden Özel, "Şirket işçilere hakkını vermediği müddetçe Polonez ismini nerede görürsem, benim kız kardeşlerime, analarıma, bacılarıma sadece sendikalı oldukları için 'hırsız' damgası vurmaya çalışan bir iftiracının adını görmüş olacağım. Milletimizi de Polonez ismini gördüğünde bu yapılanın hesabını sormaya davet ediyorum. Bu şirkete diyorum ki 'Bunu yanına kar bırakmayız. İşçi üretimden gelen gücünü kullanır, bazen de vatandaşlar onlara destek verirken tüketimden gelen gücünü kullanır.' Polonez'i uyarıyorum, bu işçilerle, bakana söz verdiğin gibi, sendikaya söz verildiği gibi en kısa sürede görüşüp haklarını verip, onların sendikal mücadelesine saygı duyup bu işi tatlıya bağladın bağladın yoksa sucuğun acıydı tatlıydı diye bakmayacağız, tüketimden gelen gücümüzü sana göstereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki tüm işçilerin destekçisi olduklarını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi uyarıyoruz. Şu ana kadar bir şey yapmadık. Yapıldıysa da öyle çok yüksek boyutlu bir şey olmadı. Hem Polonez'e hem de Türkiye'de işçi çalıştıran bütün patronlara, şirketlere söylüyorum. Eğer işçiniz sizden razıysa biz de razıyız. İşçinizin hakkını veriyorsanız ürettiğiniz malları büyük bir keyifle, imkanlar dahilinde vatandaşlarımız tüketir ama eğer işçinin hakkını yerseniz, biz işçinin yanında, sizin de sonuna kadar karşınızdayız. Polonez'in hakkını verdin verdin, vermedin bir gün tüketimden gelen gücümüzü kullanma çağrısı yaparız, ondan sonra hepiniz, özellikle Polonez işçilerinin hakkını yiyen Polonez firması bundan bin pişman olur."

Özel, sendikal mücadelenin en önemli mücadele olduğunu belirterek, işçilere örgütlenme çağrısında bulundu.