CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Polis teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Polis teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."