CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyonuyla ilgili mitingi iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü MYK toplantısı devam ederken; "Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde başlayan olağanüstü MYK toplantısı devam ederken, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."