CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortodoks yurttaşların Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, tüm dünyaya huzur ve barış dileğinde bulundu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı. Özel'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."