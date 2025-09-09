CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partinin Birliği ve Dayanışması Üzerine Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partiliyim diyen herkesi partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum." dedi.

Özel, partisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma töreninde yaptığı konuşmada, sabah Ankara'da Anıtkabir ziyaretinin ardından İstanbul'a gelerek Özgür Çelik'le birlikte eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Erdal İnönü'yü mezarları başında andıklarını, daha sonra Taksim'e geldiklerini söyledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye, dün Adalet ve Kalkınma Partisinin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığına karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz, sizi 5 bin tane partili karşılar. Köşeyi dönüp de bu meydanı hıncahınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür başkana meydanı işaret ettim. Dedim ki 'Bu partide en önemli görevi genel başkan yapmıyor. En önemli görevi, dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle konulacak bu çelenk koyma sunma törenini, bunu vazife bilip günün ortasında, güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor.'"

Özel, CHP'nin bir, bütün ve tek teminatının üyeleri ile sandık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Türkiye'de Gazi'nin kurduğu tek adamı yollayıp, Gazi'nin kurduğu Cumhuriyet'te İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini, seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler, şimdiden Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum." diye konuştu.

Kendileriyle dayanışma gösteren siyasi partilere saygılarını sunduğunu dile getiren Özel, "Bu acımasız haksız hukuksuz saldırıyla tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukunun üstünde hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum, kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı ama demokrasi fikrinin insanları, demokrasi fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri o günden beri birlikteler. İstanbul'da Özgür başkana oy veren delege kadar vermeyenler bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok kusuru, pek çok haksızlığı affettim, kolay barıştım. Ancak bu partide bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik hukukuna, bu birlikteliğimize, bu tek vücutluğumuza, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza, her çarşamba bir ilçede, her hafta sonu bir şehirde o şehrin, o ilçenin tarihinin en kalabalık eylemlerini yapışımıza gölge düşürmeye çalışan, saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. Partiliyim diyen herkesi partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz nazarıitibarımda temsil ettiği makam itibarıyla partime, kurucusu olduğumuz Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakarettir, ihanettir."

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özel ve partililer alandan ayrıldı.