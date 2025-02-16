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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Partimize çirkin bir saldırı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Partimize çirkin bir saldırı var
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı açıklamada, partisinin şeffaf kurultayının hedef alındığını belirtirken, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın turizm potansiyeline de dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz çirkin bir saldırının altında. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel, Manisa'da Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kula ilçesindeki törende konuşan Özel, Manisa'nın her yönüyle büyük bir turizm potansiyelini barındırdığını söyledi.

Özgür Özel, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın turizmdeki önemine değinerek, buranın yeterince tanıtılması durumunda Türkiye'ye en çok döviz getiren merkezlerden biri olacağını belirtti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, genel başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı üzerinden partisinin ve kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Partimiz çirkin bir saldırının altında. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler, bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum, kimse üzülmesin."

Özel, "Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, açılışı yapılan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'ni gezdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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