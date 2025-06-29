CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Orman Yangınlarını Endişe ile Takip Ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurdun farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."