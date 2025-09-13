CHP Genel Başkanı Özgür Özel Olağanüstü Kongreyi Duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. 16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek." dedi.

Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın programında konuşan Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşma salonunda onun üniversiteden arkadaşlarının da olduğunu dile getirdi.

Daha önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'nin yargı eliyle dizayn edilemeyeceğine dair güvencenin kendisi olduğuna dair" açıklama yapmasını istediği aktarılan Özel, "Önceki genel başkanlara ne yapacağını söylemek parti terbiyeme uymaz. 'Kemal Bey'den ne beklersiniz?' dendiğinde 'Bunu beklerim.' dedim. Partililerin, insanların korkuları var, 'Pazartesi ne olacak?' diye. Açıkçası pazartesiden de alınacak karardan da endişem yok." diye konuştu.

Özel, mutlak butlan kararı çıkması ihtimaline ilişkin ise "İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. 16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek. İstanbul delegeleri olmaksızın kurultay talep edildi. 'Kayyum geldi, engel olacak' olmaz. Çünkü irade yenileniyor." diye konuştu.

CHP'de parçalanma ve ayrışma olmadığını kaydeden Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'e "kayyum olduğu için randevu vermediğini" ve onu "muhatap almayacağını" dile getirdi.

"Biz, 6 gün Genel Merkez'imizde otururuz"

"Partiye kayyum atanırsa, atandığında biz İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz. Görevden alabiliriz." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Partiye kayyum veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Bey'in partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. Biz, 6 gün Genel Merkez'imizde otururuz. Genel Merkez'e gelmek isteyen olmaz. Olursa da biz Genel Merkez'imizi savunuruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaygılı birçok belediye başkanı bulunduğunu belirterek, "Birçok belediye başkanıma 'Kusurun yoksa arkandayız' diyorum, ancak kusuru olanın arkasında durmam." dedi.

Yerel seçimlerde birinci parti olamazsak görevi bırakacağını söylediğini anımsatan Özel, "Bu kasımda gelirse bu kasımda, seneye nisanda gelirse o gün. Gününde yaparlarsa o gün kazanırız. Millet kararını vermiş." ifadesini kullandı.