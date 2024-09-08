CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunmasını Üzüntüyle Karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini açıkladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.