Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunmasını Üzüntüyle Karşıladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Özel, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini açıkladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Özgür Özel Güvenlik Politika Güncel Bağlar

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title