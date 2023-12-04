CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mine Nur Uysal için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal için yayınladığı taziye mesajında, "Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duydum. Mine Nur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasıyla 20 yaşındaki tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duydum. Mine Nur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."