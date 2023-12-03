CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat'ta düzenlenen CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasının ardından, milletvekilleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat'ta düzenlenen CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasının ardından, milletvekilleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının kapanış konuşmasının ardından milletvekilleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.