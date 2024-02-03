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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'e başsağlığı dileklerini iletti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablasının vefatı üzerine telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bugün düzenlenen cenaze törenine katılarak ablasını son yolculuğuna uğurladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Kocaeli Partiler Politika Güncel Haberler

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