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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziyelerini iletti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da 24 Ocak'ta, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, iki çocuk tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Mattia Ahmet'in ailesine taziyelerini ileten Özel'e, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve PM Üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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