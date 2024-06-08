CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.