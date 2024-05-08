CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lise Müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı mesajı yayınladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, lise öğrencisi tarafından vurularak yaşamını yitiren Lise Müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel mesajında, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Lise Müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Alibeyköy'de, 5 ay önce okuldan uzaklaştırma cezası alan 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Oktugan için başsağlığı diledi. Özel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Lise Müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."