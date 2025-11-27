Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay Öncesi İl Başkanlarıyla Buluştu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesinde 81 il başkanıyla bir araya gelerek teşekkür etti ve birlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39'uncu Olağan Kurultay öncesinde, parti genel merkezinde partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı yarın "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla toplanacak. Kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde bir dizi toplantıya başkanlık etti. İlk olarak MYK ve PM'yi toplayan Özel, ardından CHP'nin 81 il başkanıyla bir araya geldi.

Alınan bilgilere göre il başkanlarına bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eden Özel, "Güzel ve zorlu bir iki yılı atlattık. Aramızda 20'ye yakın yeni arkadaş var. Onlara yeni dönemde başarılar diliyorum. Birlik beraberlik içinde güzel bir kurultay geçirelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
