CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kumpasa Karşı Partiden İhraçlar Gerçekleşecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin mevcut İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırması ve Gürsel Tekin'in de arasında bulunduğu 5 kişinin il başkanlığı yönetimi yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmesine ilişkin mahkeme kararını değerlendirirken, "İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz" dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı Kongresi seçiminde "yetkisizlik ve usulsüzlük" iddiasıyla açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP'nin İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırması ve Gürsel Tekin'in de arasında bulunduğu 5 kişiyi tedbiren İl Başkanlığı Yönetimi yetkilerini kullanmak üzere görevlendirmesine ilişkin kararı değerlendiren Özel, mahkemenin kararının "hukuken de siyaseten de yok hükmünde olduğunu" ve "kararı tanımadıklarını" bildirdi ve "İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinin başında olduğunu" söyledi.

"İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik" diyen Özel, bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Gürsel Tekin partiden istifa ettiğinde ben partiye emeği olan birisinin duygusallıkla partiden istifa etmesini doğru olmadığını söylemiş, partide kalmasını talep etmiş birisiyim aslında. Duygum bu benim. Gürsel Tekin'den bağımsız, teknik bir şey söylüyorum. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre ve CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanı partiden ilişkisin keseriz. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kuruluna verdik ve partiden ihraç ettik. Diğer 4 arkadaş 'Görevi kabul ediyoruz' derlerse onlar da ihraç edilecek."

