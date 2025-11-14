CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Parti Ziyaretlerinde Bulundu

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek Genel Başkanlar Serdar Denktaş ve Zeki Çeler ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin yarın yapılacak 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya geldi. Özel'e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü'den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel KKTC temasları kapsamında TAM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek burada Genel Başkan ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonunda Özel, Denktaş'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden turkuaz şekerlik hediye etti.

Özel ardından TDP Genel Merkezi'ne giderek burada Genel Başkan Zeki Çeler ve heyetiyle bir araya geldi. Yine basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Özel turkuaz şekerliği Çeler'e de armağan etti.