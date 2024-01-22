CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kamer Genç'i saygıyla ve rahmetle anarak, onu unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tunceli milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç'i unutmayacağız."