CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları ve İl Başkanları ile Buluştu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı ve CHP İl Başkanları Toplantısı öncesinde kadın kolları Başkan Adayları, delegeler ve İl Başkanları ile buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Özel, CHP İl Başkanları Toplantısı öncesinde İl Başkanları ile de buluştu.