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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir milletvekillerine yangınlar nedeniyle dönme talimatı verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki tüm İzmir milletvekillerine yangınlar nedeniyle İzmir'e dönme talimatı verdi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki tüm İzmir milletvekillerine yangınlar nedeniyle İzmir'e dönme talimatı verdi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler dolayısıyla Ankara'da bulunan tüm İzmir milletvekillerine, devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle İzmir'e dönme talimatı verdi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Ankara İzmir Politika Güncel Haberler

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