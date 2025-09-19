Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Düğüne Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesinde Cemil Tugay'ın kızı Defne Tugay ile Mümtaz Şanlı'nın düğününe katıldı. Düğünde Tugay, kızının nikahını kıydı.

TUGAY AİLESİNİN DÜĞÜNÜNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kızı Defne Tugay ile Mümtaz Şanlı'nın yaşamını birleştirdiği düğüne katıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğüne Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri, CHP genel başkan yardımcıları, il ve ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı, iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı. Düğünde Cemil Tugay, kızının nikahını kıydı.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR- Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
