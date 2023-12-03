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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile görüşmeleri hakkında açıklama yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. İşbirliği kararlarına saygı duyacaklarını belirten Özel, CHP'nin motivasyonunun yüksek olduğunu ve daha iyiye gideceğine inandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi Parti ile görüşmemiz olmuştu. Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan, kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İşbirliği kararları alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye devam ederlerse buna da saygı duyacağız. Önümüze bakacağız. Ben CHP'nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyonu yakaladığını ve her geçen gün biraz daha iyiye gideceğine inanıyorum" dedi.

CHP'nin Antalya'daki TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Özel, "Bu kamp bizim için çok önemliydi. CHP'nin bundan sonraki yol yürüyüşünü konuşmak için böyle çok inandığımız, güvendiğimiz bir insana kendimizi emanet ettik. Sururi bey ev sahipliği yaptı. En yakınımızın evinde ağırlansak bu kadar rahat ederiz diyorlar" diye konuştu.

"İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMUŞTU...ALACAKLARI HER İKİ KARAR DA SAYGILIYIZ. İŞBİRLİĞİ KARARLARI ALIRLARSA OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"

Özel, basın mensuplarının yarın yapılacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarını bekliyoruz. Bütün grubumuz büyük bir mutabakatla CHP'nin önümüzdeki dönemde seçimlere yüksek bir moralle ve motivasyonla gitmekte olduğunun farkında. Ancak kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım. Çoğunluğu sağlamak yetmez farkı açmak lazım. Bunlar içinde mutlaka kazan kazan ilişkisi içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile görüşmemiz olmuştu. Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan, kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İşbirliği kararları alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye devam ederlerse buna da saygı duyacağız. Önümüze bakacağız. Ben CHP'nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyonu yakaladığını ve her geçen gün biraz daha iyiye gideceğine inanıyorum. Kampımızı takip eden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Basın olmasa bizim sesimiz çıkar ama istediğimiz her yere ulaşmaz. Sizin sayenizde kampımız Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı, hepinize minnettarız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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