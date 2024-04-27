CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.