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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'İstanbul'un iradesini savunacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'İstanbul'un iradesini savunacağız'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atanmasını protesto etmek için halka çağrıda bulundu. Özel, İstanbul'un iradesini savunacaklarını ve ilerleyen saatlerde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacaklarını duyurdu.

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında yapılması kararının ardından partililer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Polis, meydanda güvenlik önlemlerini arttırdı. Polisin kurduğu barikatı aşmaya çalışan partililer ve polis arasında arbede çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İSTANBUL'UN İRADESİNİ SAVUNACAĞIZ'

Esenyurt'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı'na toplanılması adına çağrıda bulunan Özel, "Dün, Esenyurt'un iradesine Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim ve saat 16.00'da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesine el koyanlar akıllarınca, önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, Esenyurt'un en büyük meydanı neresi diye bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00'da toplanacağımız yer, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'na, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16.00 Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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