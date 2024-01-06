CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birlikte İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birlikte İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.