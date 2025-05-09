Terör örgütü PKK, kongresini topladığını açıkladı

PKK kongresini topladığını açıkladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da İş Dünyası ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da İş Dünyası ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da iş dünyasıyla bir araya gelerek, 2007 yılına dayanan parti programını güncelleyerek iktidar programı haline dönüştürmek üzere başlatılan çalışmaları anlattı. Ziyaret sırasında iş dünyasının beklentileri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da ekonomi çevresine yaptığı ziyaretlere devam ediyor. CHP Lideri Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) ardından İstanbul Ticaret Odası'nı da (İTO) ziyaret etti. Özel'e ziyarette, Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Gökan Zeybek ve Yalçın Karatepe, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Ziyaretin ardından Özel, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte açıklama yaptı.

Özel ve heyetinin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Avdagiç, "İstanbul'la ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey'e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da tenkit ediyorum, geçmiş olsun diyorum" dedi.

Özel de ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Hem ortak geleceğimize yönelik olarak umutlarımızı hem bugün yaşadığımız sürece yönelik olarak değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Artık meslek örgütleri boyutunda, sendikaların genel merkezleri konfederasyonları boyutunda, sivil toplumun konfederasyonları boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Kuruma duyduğumuz saygı, üyelerine ve yönetimine verdiğimiz öneme atfen heyete başkanlık etmek istedim ve bugünkü ziyaretimizi bu kapsamda gerçekleştirdik. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda da birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.