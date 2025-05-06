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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Gençlerle Kucaklaşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Gençlerle Kucaklaşacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanarak Beyazıt'tan yürüyen öğrencilere iadeyiziyarete gideceklerini açıkladı. İstanbul'un gençleriyle kucaklaşacaklarını ve iktidara karşı direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart sürecinde Beyazıt'ta toplanarak Saraçhene'ye yürüyen öğrencilere iadeyiziyarete gideceğini belirterek, "Bu sefer Saraçhane'de toplanıyoruz; Beyazıt'a, İstanbul Üniversitesi'ne, o diplomayı iptal eden hadiszlere haddini bildiren İstanbul'un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz. Yarın Beyazıt'tayız, cumartesi Van'dayız, Yan yanayız, omuz omuzayız, teslim olmuyoruz, darbeye direniyor, iktidara yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"18 Mart'tan 49 gün sonra, yarın; bu darbenin başladığı günden 49 gün sonra 'Bu darbeyi püskürteceksek sembol mekan Saraçhane'ye sahip çıkalım' deyip gittiğimizde, 'Bütün İstanbul'u buraya çağırıyorum' dediğimizde, İstanbul Valiliği 'Toplanamazsınız, gidemezsiniz, beş gün süreyle yasakladım' dediğinde, metrolar kapandığında, köprüler kalktığında, vapurlar zincirlendiğinde, seferleri iptal edildiğinde, 'Ne olacaksa bu gece olacak. ya meydan dolacak ya bu darbe başarılı olacak' dediğimizde Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversitesi, İstanbul işgaline ilk direnenler, ilk mitingleri tertip edenler önlerindeki engelleri, bariyerleri yıkıp şarkılarla, marşlarla Saraçhane'ye girmişlerdi. Onların adımları üstüne Vatan Emniyet'in önündeki 5 bin CHP'li de o taraftan Saraçhane'ye girdiler. O ilk gelen 7-8 bin kişinin meydandan 'Buradayız, bekliyoruz' dedikten sonra, bütün İstanbul geldi, aktı. O meydanda 150 bin de olduk 550 bin de olduk nihayet 1 milyon 200 bin kişi de olduk.

Orayı kayyuma teslim etmedik. Bir seçilmişe teslim ettikten sonra da köpürüyü geçip Maltepe'de kalabalık bir fotoğraf çektirdik. Anadolu'ya gidiyoruz, her çarşamba geri geliyoruz. Bir elimiz, bir ayağımız Anadolu'da. Hep beraber bazen CHP'nin güçlü olduğu yerlerde, bazen oyumuzun yüzde 2 olduğu yerlerde şehre saygılı, vatandaşla kucaklaşan, derdimizi anlatan işler yapıyoruz.

Şimdi yarın Saraçhane'ye Beyazıt'ta toplanıp gelenlere iadeyiziyarete gidiyoruz. Diplomanın iptaline karşı davayı açtığımız gün, Ekrem Başkan'ın mazbatasını iptal ettiklerinde, ceketip çıkarıp, kolları sıvayıp, 'Gençliğimiz var' dediği günün yıl dönümünde, o gün yola çıktığı yolculuğun yıl dönümünde bu sefer Saraçhane'de toplanıyoruz; Beyazıt'a, İstanbul Üniversitesi'ne, o diplomayı iptal eden hadiszlere haddini bildiren İstanbul'un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz. Yarın Beyazıt'tayız, cumartesi Van'dayız, yan yanayız, omuz omuzayız, teslim olmuyoruz, darbeye direniyor, iktidara yürüyoruz. Yolumuz açık olsun."

(SON)

Kaynak: ANKA / Güncel
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