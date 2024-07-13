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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsrail'in Gazze'deki saldırılarını lanetledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıları lanetleyerek, yaşamını yitirenlere rahmet diledi ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in El Mevasi bölgesindeki saldırılara ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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