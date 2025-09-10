CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisinde Nöbet Devam Ediyor
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisinde polis ekiplerinin nöbet tuttuğunu ve bunun gereksiz olduğunu belirtti.
(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisinde nöbetlerinin sürdüğünü belirtti.
Başarır, fotoğraflı paylaşımında, "An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor. Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel