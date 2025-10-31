CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bahis Açıklaması Soruşturma Başlattı

(İSTANBUL) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklaması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar sayıldı. Başsavcılık, adı geçen olay ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Esenyurt'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış. Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış" demişti.

Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, "Adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.