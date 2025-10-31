Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bahis Açıklaması Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde yaptığı bahis iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar sayılarak re'sen soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklaması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar sayıldı. Başsavcılık, adı geçen olay ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Esenyurt'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış. Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış" demişti.

Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, "Adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.