CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci arasında gerçekleştiği belirtilen görüşmenin araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır ." ifadelerine yer verildi.