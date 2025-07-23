CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve Diğer Tutukluları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Zeydan Karalar'ın dosyasının derhal ayrılarak, Adana'ya gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir'deki operasyonların ardından 10 günde iddianame yazıldığını dile getiren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada ise henüz iddianamenin hazırlanmamasını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmamasının gerekçeleri arasında "kaçma şüphesi" olduğunun belirtilmesini de eleştiren Özel, yargılamaların bir an önce tutuksuz yapılması ve TRT'den canlı yayınlanmasını istediklerini bildirdi.

Özel, kendisine yönelik tehditleri de duyduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" komisyonu

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin sorusu üzerine Özel, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli ama komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez, hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey'in de bizim de Cumhuriyet Halk Partisinin de bu sorunun çözümüne nereden baktığı belli. Ancak şunu ben söylüyorum. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde, bir bütün olarak ele alıp çözmelidir." dedi.

Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın DEM Parti kökenli kişiyi belediye meclis üyesi yapmak ve "Kent Uzlaşısı" ile suçlanırken, 200 PKK mensubunun salıverilmesinin vicdana ve akla aykırı olduğunu ifade etti.

Almanya ziyareti

Geçen aylardaki Almanya ziyareti, Eurofighter'lar ve savunma sanayii fuarları hakkında yöneltilen soru üzerine Özel, "Vakit olsa, imkan olsa fuarı da gezmek istiyorum. Türkiye'nin savunma sanayii meselesinde de çok ciddi çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Özel, Almanya ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Almanya'nın yeni Savunma Bakanı'yla da Eurofighter'ı konuştuk. Ayrıca Almanya'nın Şansölye Yardımcısı, SPD'nin Genel Başkan Yardımcısı ile de bu konuyu konuştum. Bunu konuştuğumu kimler biliyor? Erdoğan biliyor. Sayın Erdoğan'a demiştim ki 'Eurofighter meselesi dahil bizim bilgi almamız ve Avrupa'da bunu savunmamız lazım.' Sonra Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanı'ndan bu konuda gerekli bilgileri almıştı. 'Biz F-35'ten çıkarıldık, Eurofighter'lar önemli, istiyoruz' diye hep konuşuyorduk ama Almanya'nın 19 Mart meselesinden sonra Eurofighter'ı dondurma kararı olmuştu. Ben gittim, 'Desteğiniz kıymetli' dedim. 'Ben 19 Mart'tan sonra bize demokratik zeminde destek vermeniz önemli ama Eurofighter Türkiye'nin milli meselesi, ulusal meselesi. Onu biz de istiyoruz' dedim. 'Lütfen Eurofighter meselesini bize verdiğiniz siyasi desteğin sonunda bir şart olarak koyup da 'Bunu size vermiyoruz' demeyin. Türkiye'nin güvenlik meselesi her şeyden önemli, hepimiz açısından bu önemli' diye söylemiştim. Muhataplarımız da buna böyle bakmamıza biraz da şaşırarak not aldılar, 'Peki' dediler. Onlar tabii sanıyorlar ki 'Türkiye'ye sakın Eurofighter vermeyin' diyeceğiz. Biz o değiliz ki. Böyle muhalefeti yapacak birisi yok burada."