CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun Davasında Silivri'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun Davasında Silivri'de
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak için Silivri'ye gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak için Silivri'ye geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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