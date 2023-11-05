CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlk Toplantısını İl Başkanlarıyla Yaptı: "Adaylıkların Önünü Kesmeyen, Dayatmayan ve Tüm Örgütü Kapsayan Bir Anahtar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay’da dün gece geç saatlerde seçim sonuçlarının belli olmasının ardından il başkanlarını saat 9.30’da toplantıya çağırdı. Bu sabah Ankara’da CHP’nin 81 il başkanı ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize, hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir, ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da dün gece geç saatlerde seçim sonuçlarının belli olmasının ardından il başkanlarını saat 9.30'da toplantıya çağırdı. Bu sabah Ankara'da CHP'nin 81 il başkanı ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize, hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir, ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün gece yapılan ikinci tur oylamada 812 oy alarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, salonda yaptığı kısa teşekkür konuşmasında bu sabah il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. Özel, Ankara'da saat 09.30'da bir otelde CHP'nin 81 il başkanıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. Özel, yaklaşık iki sat süren toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ECEVİT'İ ANDI

Özel, konuşmasına başlarken CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde andı. Bugün saat 13.00'de Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceklerini söyleyen Özgür Özel, "Ondan aldığımız ilhamla onun iktidarından 44 yıl sonra CHP'nin halkçı, emeğe değer veren ve bundan sonraki süreçte toplumda emeği geçenlerin ve bundan sonra çokça ezilenlerin, sesini duyuracağımız ve onlardan yana politikaları üreterek toplumdan yana CHP'ye olan ilginin, güvenin 1970'lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara değiştirmeyi ve aşmayı hedefliyoruz" dedi.

"BU YAŞADIĞIMIZ DEMOKRASİ ŞÖLENİ BİR EKSİKLİK BİR TARTIŞMA DEĞİL, BİR ZENGİNLİK"

Özel, şunları söyledi:

"Genel Başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanı ile girersem gireyim 81 il başkanı ile çıkacağız ve partimizin terkedilmiş ve unutulmuş bir geleneğini seçilen genel başkanın 81 il başkanı ile hemen o gün toplanarak ertesi günkü Parti Meclisi yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Tabii dün çok beklenmedik bir şey oldu ve sadece iki oy farkla seçim tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanması için ikinci tura kaldı. Öyle olunca o ilerleyen saatte toplantı yapmak yerine bugün birlikte bir ilk kahvaltıyı tercih ettik. Birlikte kahvaltı etmek, sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün burada oluşan ortak kanı Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı'nın ilk Genel Başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik bir tartışma değil, bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz.

"ADAYLIKLARIN ÖNÜNÜ KESMEYEN, DAYATAMAYAN TÜM ÖRGÜTÜ KAPSAYAN BİR ANAHTAR LİSTE İLE KARŞINIZDA OLMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Biz dün salondan 81 il başkanımızla birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle onların talepleri ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak, CHP'ye yakışır bir parti meclisi oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp öğleden sonra ilerleyen saatlerde örgütümüzün 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize, hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir, ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BİRİKİMLERİNDEN İSTİFADE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ben, bugün burada sabahın erken saatlerinde neredeyse eksiksiz olarak bulunan bütün il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa bugün bir kez daha teyitleştik bundan sonraki süreçte CHP güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışı ile yol yürümeye devam edecek. Biraz önce içerideki alkışlar şahsıma değildi. Partimizin 7. Genel Başkanı, Türkiye'nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyimlerinden, onun birikimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz.

"MAZBATANIN NE ZAMAN VERİLECEĞİ BELİRGİNLEŞTİKTEN SONRA SAYIN GENEL BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Özgür Özel, "Kurultay sürecinin ardından ne olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir itiraz yok. Ama bugün Parti Meclisi'nden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak elbette şeklen bir devir teslim olacak ama sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz, Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve neredeyse her iki kişiden birinin desteğini almış sayın Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz bununda böyle bilinmesini hepimiz istiyoruz."