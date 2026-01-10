Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti ve ardından fotoğraflar yayımlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel