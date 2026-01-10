Haberler

Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti ve ardından fotoğraflar yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından fotoğraflar paylaşıldı.

