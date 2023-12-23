CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hüdai Fazlılar'ın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren önceki dönem CHP Manisa İl Başkanlarından Hüdai Fazlılar'ın İzmir'de yaşayan ailesini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren önceki dönem CHP Manisa İl Başkanlarından Hüdai Fazlılar'ın İzmir'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.