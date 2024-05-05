CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hıdırellez'i Kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hıdırellez kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla Hıdırellez'i kutladı. Özel, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hıdırellez kutlu olsun" dedi.